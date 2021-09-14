В Олександрії відкривається сучасне та затишне місце – “пекарня – кав’ярня” “Lviv Croissants”

В Олександрії відкривається пекарня “Lviv Croissants”, повідомляє “Голос Громади”.

Це мережа кав’ярень з досвідом роботи близько 6 років. Перший такий “смачний куточок” був відкритий у 2015 році у місті Львів, а сьогодні «пекарні – кав’ярні» присутні майже у всіх регіонах України.

Концепція закладу: продаж свіжовипечених, великих круасанів з різноманітними начинками, а також різноманітних напоїв, серед яких почесне місце займає різноманіття кави на будь-який смак. Скуштувати смачненьке можна буде всередині залу за столиками, де досить просторо, чи взяти “з собою”.

Кав’ярня знаходиться за адресою пр. Соборний, 77, у ТЦ “Гранд Плаза” з лівого боку. Судячи з темпів та начиння заклад планують відкрити найближчими днями, а часи роботи встановлені з 8:00 до 22:00 години.

Що сказати… Досить гарно та сучасно, а головне затишно, особливо у вечірній час доби, коли світиться величезна вітрина та вмикаються маленькі ліхтарики над вхідною частиною, а якщо до цього ще й додати запах свіжої та запашної кави з випічкою…