В Україні антирекордна кількість смертей за добу від коронавірусу

Разом з новим антирекордом по нових випадках захворювання на коронавірус за попередню добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано ще й рекордну кількість смертей від цієї хвороби, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт УНН.

З підтвердженим захворюванням на COVID-19 за попередню добу померло 54 українця.

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області (+301), Львівській області (+208), Тернопільській області (+242) та Києві (+280).