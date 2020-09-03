В Україні антирекордна кількість смертей за добу від коронавірусу

Разом з новим антирекордом по нових випадках захворювання на коронавірус за попередню добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано ще й рекордну кількість смертей від цієї хвороби, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт УНН.
З підтвердженим захворюванням на COVID-19 за попередню добу померло 54 українця.
Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області (+301), Львівській області (+208), Тернопільській області (+242) та Києві (+280).
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