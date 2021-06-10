В Україні може з’явитися новий податок на нерухомість

Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт, який обкладе податками тих, хто купує квартири в новобудовах або продає відразу кілька об’єктів нерухомості.

Згідно з документом, покупців новобудов хочуть зобов’язати платити, крім вартості житла, додатково 20% ПДВ. Без ПДВ можна буде купити квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмою доступного житла, а також після капремонту або реконструкції.

Ще одна норма законопроєкту – податок на продаж квартири:

Купівля квартири і в наступні два роки її продаж – 5% ПДФО з угоди.

Продаж відразу двох і більше об’єктів нерухомості – 5% з угоди від другої і наступних продажів.

Третій продаж нерухомості, включаючи недобудови, протягом року і всі наступні – 18%.