Які місцеві податки сплачуватимуть олександрійці наступного року?

Виконком Олександрійської міської ради визначився з переліком і розмірами місцевих податків та зборів, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні виконкому. Згідно з ним, до місцевих податків належать: 1.Податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю. 2.Єдиний податок. До місцевих зборів належать: збір за паркування транспортних засобів, туристичний збір.

Проєкт рішення пройшов усі погоджувальні процедури і має бути затверджений рішенням чергової сесії міськради, після чого набере чинності з 1 січня 2022 року. Як було зазначено на засіданні виконкому доповідачем, начальником управління міськради Ростиславом Черевашком, місцеві податки і збори визначені на рівні минулого року, без змін. Головною відмінністю нового рішення є впровадження ставок податків за 1 кв.м об`єктів нерухомості на рівні 0,25 % від мінімальної заробітної плати, але це – для тієї промисловості, яка не виробляє продукцію сама, а здає площі в оренду. Співрозробниками проекту рішення про місцеві податки і збори є управління економіки та управління приватизації землі і майна.