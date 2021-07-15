В Україні вакцинація може стати обов’язковою, а ЄС відкриє кордони для українських туристів

Якщо буде загроза для оточуючих через можливого спалаху коронавірусу, в Україні можуть ввести обов’язкову вакцинацію у всіх сферах. Контролювати виконання цієї норми будуть місцеві органи. Таке припущення висловив головний санепідеміолог Києва Олег Рубан.

Обов’язкова вакцинація для медиків вже введена в Греції, Франції та Італії.

До слова, в ЄС внесли Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в’їзд в ЄС. Офіційно про це повинні оголосити сьогодні, 15 липня. Після цього кожна країна-учасниця ЄС самостійно вирішуватиме питання про допуск туристів.