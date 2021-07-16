Відбудеться круглий стіл стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення

16 липня о 12:00 Всеукраїнська Аграрна Рада за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку АГРО проведуть круглий стіл «Обіг земель сільськогосподарського призначення: практична реалізація, рекомендації учасникам ринку» у рамках реалізації проекту «Підтримка реформи Держгеокадастру агробізнесом та сільськими громадами України».

З результатами проведення регіональних круглих столів щодо старту земельної реформи, а також проблемними питаннями відкриття ринку землі під час круглого столу ознайомлять експерти ВАР та USAID-АГРО, представники законодавчої та виконавчої гілок влади, агровиробники та представники ОТГ.

Представники Держгеокадастру представлять моніторинг ринку земель сільськогосподарського призначення та результати перших перевірок дотримання вимог земельного законодавства. А представники нотаріату нададуть практичні рекомендації щодо посвідчення угод про відчуження земель с/г призначення.

У заході візьмуть участь:

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;

Микола Сольський, голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;

Михайло Соколов, заступник голови ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада»;

Сергій Кубах, керівник напряму земельної реформи Програми USAID АГРО;

Анатолій Мірошниченко, перший заступник голови Держгеокадастру;

Євгеній Горовець, перший заступник міністра юстиції України;

Інна Бернацька, представник Нотаріальної палати України;

Представники фермерських господарств та ОТГ.

Приєднатись до круглого столу можна у Zoom за посиланням:https://us02web.zoom.us/j/81410243039…

Ідентифікатор конференції: 814 1024 3039

Код доступу: 1111

Пряма трансляція заходу буде відбуватися за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-e9fbb3xCpM