Виконком міськради розподіляв додаткові кошти бюджету

24 питання порядку денного розглянув виконавчий комітет Олександрійської міської ради, засідання якого відбулося сьогодні, 6 червня, повідомляє «Голос Громади».

Зокрема 8 ухвалених рішень стосувалися питань опіки, статусу, соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У наступному блоці проєктів рішень, представлених управлінням культури і туризму міськради, присутні надали дозволи на гастролі в Олександрії з 15 липня цирку-шапіто, проведення у поточному місяці «свята морозива», а також П’ятої Української виставки-фестивалю «Скіфська веселка», визначивши також основні організаційні положення для його проведення.

У свою чергу, комітет економіки міської ради запропонував міській владі погодити розташування місць для торгівлі баштанними культурами на території Олександрії у літній сезон та внести зміни до графіка руху на міському автобусному маршруті №18, що і було схвалено присутніми на засіданні.

Вважаючи такими, що потребують перегляду, виконком затвердив тарифи на послуги з утримання об’єктів благоустрою комунальної власності. Ще одне рішення стосовно житлово-комунального господарства, про яке доповідав начальник управління ЖКГ Михайло Сулятицький, було ухвалене за клопотанням новоствореного об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Центральний 62» – про передачу йому в управління відповідну житлову будівлю.

У блоці земельних і майнових питань виконком виніс чотири рішення: затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки, зміну графіка використання об’єкта оренди та дві ухвали стосовно об’єктів оренди першого і другого типів.

Останнім у переліку розглянутих питань було рішення запропонувати внести зміни до місцевого бюджету на 2021 рік. Як доповів начальник фінансового управління Олександр Лукашов, зміни стосувалися перерозподілу ряду видаткових статей у міському кошторисі у зв’язку з перевиконанням його дохідної частини за результатами першого півріччя поточного року і надходженнями державних цільових субвенцій. Додаткові видатки, за словами доповідача, будуть спрямовані на визначені видатки розвитку місцевої інфраструктури, ремонту доріг та інші сфери життєдіяльності міста. Про ці та інші рішення детально – у подальших новинах «Голосу Громади».