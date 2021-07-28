Олександрійські вертолітники військової частини 2269 Національної гвардії України візьмуть участь у параді з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України. Інформацію про підготовку до участі було оприлюднено на сторінці у фейсбук військової частини 2269 НГУ.

Зазначається, що екіпажі які, будуть пілотувати авіаційну техніку під час прольоту над вулицею Хрещатик в місті Києві 24 серпня, наразі проводять тренувальні польоти на групову злітаність.

Тренування проходять на вертольотах EC 225 LP, які і візьмуть участь у параді до Дня Незалежності.