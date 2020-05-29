Яке пом’якшення карантину очікує мешканців Кіровоградщини з 1 червня?

Рішення прo пoслаблення прoтиепідемічних захoдів в oбласті прийняли члени кoмісії ТЕБ і НС на пoзачергoвoму засіданні, яке відбулoсь, 28 травня, повідомляє “Голос Громади” на Telegram сторінку очільника.

На Кіровоградщині з наступного понеділка, 1 червня, дозволять:

-функціонування закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів і фітнес-центрів. Натомість проведення групових занять, у яких беруть участь понад 10 осіб, продовжує залишатись під забороною;

-відвідування занять у групах не більше 10 осіб у закладах освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації;

–роботу інклюзивно-ресурсних центрів з метою обстеження дітей з особливими освітніми потребами для зарахування до 1 класу;

–перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення, а також між регіонами в межах кількості місць для сидіння;

–перевезення автомобільним транспортом між регіонами в межах кількості місць для сидіння. У разі здійснення перевезення до регіону, у якому не введене послаблення карантину, пасажирів має бути не більше 50% від передбаченої загальної кількості місць для сидіння.