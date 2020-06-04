Які заходи з послаблення карантину чекають на олександрійців з 5 червня?

В Україні погодили черговий етап послаблення карантину, повідомляє «Голос Громади».

Так, в Олександрії дозволять повноцінну роботу закладів громадського харчування, а обов’язкова самоізоляція для людей похилого віку буде скасована.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй Telegram-сторінці.

Так, з 5 червня зокрема дозволять: