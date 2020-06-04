Які заходи з послаблення карантину чекають на олександрійців з 5 червня?

В Україні погодили черговий етап послаблення карантину, повідомляє «Голос Громади».
Так, в Олександрії дозволять повноцінну роботу закладів громадського харчування, а обов’язкова самоізоляція для людей похилого віку буде скасована.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй Telegram-сторінці.
Так, з 5 червня зокрема дозволять:
- закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях за умов дотримання протиепідемічних заходів;
- проводити релігійні заходи у приміщеннях за умов перебування не більше 1 особи на 1,5 квадратних метрах;
- перевозити пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років);
- людям старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
- проводити акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі.