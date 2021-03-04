Яким буде новий відділ молоді і спорту при Олександрійській міській раді?

Олександрійська міська рада вирішила створити відділ молоді і спорту, як новий виконавчий орган, повідомляє «Голос Громади».

Як вже згадувалося раніше, відділ молоді і спорту вирішено створити з метою чіткого розподілу повноважень між виконавчими органами міської ради, відокремивши його функції від управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради. Згадане управління тепер називатиметься «управлінням освіти» і займатиметься тільки освітніми питаннями.

А новостворений відділ, за задумом, отримає можливість більше приділяти уваги розвитку спорту і молодіжній політиці в місті, де обсяги роботи значні: одних лише спортивних організацій в Олександрії налічується більше двадцяти. Варто також нагадати, що до 2009 року у виконавчих органах міської ради вже був такий окремий відділ, але потім він був ліквідований, а його повноваження передали управлінню освіти.

Структура відділу молоді і спорту затверджена у кількості трьох штатних одиниць: начальник відділу, заступник начальника відділу і головний спеціаліст.

Згідно із затвердженим міською радою положенням про відділ молоді і спорту, його основним завданням є забезпечення реалізації на території Олександрійської громади державної політики у молодіжній сфері та сфері спорту.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, повинен здійснювати разом з іншими виконавчими органами, громадянами, об’єднаннями громадян заходи щодо розвитку спорту та молоді; виконувати програми і здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді; координувати діяльність з питань реалізації державної політики стосовно молоді, розвитку спорту та фізичної культури; організовувати і проводити фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучати їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечувати пропаганду здорового способу життя; готувати пропозиції до проектів міських програм, планів і прогнозів з питань молодіжної політики, спорту та фізичної культури дітей шкільного віку тощо (всього перелік завдань і функцій відділу містить 45 розгорнутих пунктів).