За добу на Кіровоградщині виявлено п’ять нових випадків активного зараження COVID-19

На Кіровоградщині за минулу добу було зареєстровано 5 нових випадків активного протікання викликаних коронавірусом захворювань, повідомляє «Голос Громади».

Всього в області пiдтвердили 460 випадкiв COVID-19, з них 22 летальних та 344 одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 824 випадки;

Волинська область — 740 випадків;

Дніпропетровська область — 859 випадків;

Донецька область — 141 випадок;

Житомирська область — 607 випадків;

Закарпатська область — 1003 випадки;

Запорізька область — 401 випадок;

Івано-Франківська область — 1268 випадків;

Кіровоградська область — 460 випадків;

м. Київ — 2522 випадки;

Київська область — 1344 випадки;

Львівська область — 1240 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 277 випадків;

Одеська область — 814 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1323 випадки;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1105 випадків;

Харківська область — 866 випадків;

Херсонська область — 173 випадки;

Хмельницька область — 299 випадків;

Чернівецька область — 2905 випадків;

Черкаська область — 383 випадки;

Чернігівська область — 119 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.