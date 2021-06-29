У липні пенсіонерам Кіровоградщини двічі перерахують пенсійні виплати

Перерахунок № 1: у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму

У зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму (з 1 769,00 грн до 1 854,00 грн) для осіб, які втратили працездатність, головним управлінням Пенсійного фонду України в області автоматично буде проведено перерахунок пенсії непрацюючим пенсіонерам. Загалом по області підвищення пенсійних виплат після даного перерахунку відбудеться у майже 120,0 тис. пенсіонерів.

Перерахунку підлягатимуть пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення, що розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму).

Розмір підвищення пенсії, відповідно, залежатиме від того, яка складова пенсійної виплати обчислюється від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться на 85,00 грн і становитимуть 1 854 грн.

Ті особи, в яких від розміру прожиткового мінімуму залежить доплата за понаднормовий стаж отримають підвищення індивідуально в меншому розмірі. Так, наприклад, якщо доплата за 4 роки понаднормового стажу до 01 липня 2021 складала 70,76 грн (1 769,00 грн х 4 %), то з 01 липня 2021 вона становитиме 74,16 грн (1 854,00 х 4 %). Розмір пенсії збільшиться відповідно на 3,40 грн (74,16 грн – 70,76 грн).

Перерахунок № 2: доплата 100 гривень

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2021 № 127 особам, яким пенсії призначені до 01.01.2021 та в яких в період з січня по липень 2021 включно не підвищувались пенсії у зв’язку із міною розміру прожиткового мінімуму або збільшенням заробітної плати, з 01 липня до пенсії встановлено щомісячну доплату в розмірі 100 грн.

По області таку доплату з 01 липня буде встановлено понад 4 тис. осіб.