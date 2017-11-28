6 млн грн виділять державної субвенції на придбання житла для дітей, позбавлених батьківського піклування

У ході проведення апаратної наради таку інформацію озвучив голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко.

На будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації для Кіровоградської області було передбачено 6 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба Кіровоградської ОДА.

“До кінця цього тижня відповідні служби мають визначити дітей та дитячі будинки сімейного типу, яким буде придбане соціальне житло за державні кошти”, – йдеться у повідомленні прес-служби.