Діти в небезпеці: до олександрійських батьків звернулися поліція з проханням бути уважнішими

“Сподіваюся, що цей заклик змусить багатьох дорослих зупинитися, відкласти всі важливі справи і пригадати, коли і на яку тему в них була довірлива та відверта розмова зі своїм сином чи донькою, наскільки дружніми є відносини у родині, чи не має ваша дитина труднощів у спілкуванні з вами, своїми друзями чи однолітками у школі”, – так починається звернення начальника поліції Кіровоградщини Сергія Кондрашенка.

Посадовець звернувся до всіх батьків Олександрійщини та загалом Кіровоградської області з проханням звернути посилену увагу на випадки розповсюдження серед малолітніх з допомогою соціальних мереж та мобільних додатків інформацію, де чітко в подробицях дитині настійливо пропонують скоїти самогубство, повідомляється на сайті ГУНП в Кіровоградській області.

В усіх випадках, за словами Кондрашенка, обирають потенційних жертв серед дітей не дилетанти, а психологи, які без жалю і докорів сумління в змозі скористатися дитячими слабкостями.

“Тому з усією відповідальністю хочу дати батькам кілька важливих порад!

Зробіть все можливе, аби ваша дитина довіряла вам, станьте для неї найближчим другом. Приділяйте достатньо часу спілкуванню. Цікавтеся труднощами, обговорюйте і вирішуйте разом будь-які проблеми. Слідкуйте, з ким спілкуються ваші діти у соціальних мережах. Переглядайте повідомлення, що отримує дитина на мобільні додатки, які фото зберігає в телефоні. Наперед, спокійно і виважено спробуйте обговорити проблему, аби дитина зрозуміла, що увага до неї з боку незнайомих людей – зовсім не початок казкової історії з «феями і супер-героями», а страшна пастка, яка призводить до біди.

Якщо ж з цими питаннями вам самостійно не впоратися, або ж якщо є сумніви, не соромтеся звертатися за допомогою до вихователів, педагогів, шкільних психологів та поліцейських”, – зазначив у своєму зверненні поліцейський.

Наразі ж співробітники кіберполіції працюють над вирішенням даної проблеми.

“Вірю, що особи, які організували гру на смерть для дітей українців, понесуть заслужене покарання!”– констатував Сергій Кондрашенко.

Нагадаємо, що на початку місяця до кореспондентів Голосу Громади звернулася мати одного з підлітків, який вирішив зіграти в небезпечну гру “Біжи або помри”.