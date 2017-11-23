До Олександрії з концертом приїде гурт “Лісапетний батальйон” та виступить цирк-шапіто “Кобзов”

З 04 по 10 грудня 2017 року до Олександрії з цирковою виставою завітає цирк-шапіто «Кобзов», а 23 березня 2018 року з 17.00 до 20.00 години олександрійцці зможуть відвідати концерт гурту «Лісапетний батальйон», який відбудеться в приміщенні Палацу культури «Світлопільський».

Відповідні проекти рішень виконавчого комітету Олександрійської міської ради щодо надання дозволу на проведення концерту гуртові “Лісапетний батальйон” та про роботу цирку-шапіто “Кобзов” опубліковані на сайті міської ради.

Отримати більш детальну інформацію про найближщий захід, що відбудеться в ПК “Світлопільський” можна за телефонами 095 832 34 27; 098 922 84 45 або в касі ПК.