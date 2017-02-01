Кіровоградщина збирає гуманітарну допомогу жителям Авдіївки

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Після трагічних подій в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив головам обласних державних адміністрацій вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги жителям, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Так, населення міста потерпає від припинення електропостачання та обмеження тепло- і водопостачання. Кіровоградська область активно долучилася до формування гуманітарних вантажів, які відправлятимуться на Донеччину. Як повідомляє прес-служба, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко доручив керівникам територій зробити відповідну роботу в районах та містах області.

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Як поінформував перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко, сьогодні зранку розпочали збирати і вантажити продукти харчування та одноразовий посуд, теплий одяг, ліжка з матрацами, подушками і постільною білизною, ліки для надання першої допомоги та свічки для освітлення приміщень. Формуються також вантажі з дизельним і твердим паливом.

Наразі організували збір допомоги як в Олександрії та Олександрійському районі, так і в Кропивницькому, Світловодську та Новоукраїнці. Крім цього, Коваленко повідомив, що Сергій Кузьменко зробив запити на кожну територію щодо формування резерву гуманітарної допомоги.

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За інформацією Сергія Коваленка, гуманітарну допомогу доправлять до Краматорська, де нині знаходиться Донецька військово-цивільна адміністрація, звідки вантаж буде перенаправлений до Авдіївки.

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