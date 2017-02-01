Кіровоградщина збирає гуманітарну допомогу жителям Авдіївки

Після трагічних подій в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив головам обласних державних адміністрацій вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги жителям, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Так, населення міста потерпає від припинення електропостачання та обмеження тепло- і водопостачання. Кіровоградська область активно долучилася до формування гуманітарних вантажів, які відправлятимуться на Донеччину. Як повідомляє прес-служба, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко доручив керівникам територій зробити відповідну роботу в районах та містах області.

Як поінформував перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко, сьогодні зранку розпочали збирати і вантажити продукти харчування та одноразовий посуд, теплий одяг, ліжка з матрацами, подушками і постільною білизною, ліки для надання першої допомоги та свічки для освітлення приміщень. Формуються також вантажі з дизельним і твердим паливом.

Наразі організували збір допомоги як в Олександрії та Олександрійському районі, так і в Кропивницькому, Світловодську та Новоукраїнці. Крім цього, Коваленко повідомив, що Сергій Кузьменко зробив запити на кожну територію щодо формування резерву гуманітарної допомоги.

За інформацією Сергія Коваленка, гуманітарну допомогу доправлять до Краматорська, де нині знаходиться Донецька військово-цивільна адміністрація, звідки вантаж буде перенаправлений до Авдіївки.