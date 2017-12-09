Фото "Моя Александрия"

Сьогодні, 9 грудня, народний депутат України Анатолій Кузьменко разом із заступником голови Кіровоградської ОДА Андрієм Коломійцевим перевірили хід робіт на ділянці дороги по вулиці 6-го Грудня.

Про це повідомляє інтернет-видання “Моя Олександрія”.

Зазначимо, що саме за сприяння народних депутатів України від “Блоку Петра Порошенка “Солідарність” Анатолія Кузьменка та Костянтина Яриніча за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” на ремонтування дорожнього покриття по вулиці 6-го Грудня було виділено 10 млн. грн.

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Наразі на дорозі працює важка будівельна техніка, здійснюється укладка асфальту від вулиці Героїв Сталіграду до Першотравневої. Як повідомив директор компанії-підрядника, що наразі займається ремонтуванням Т.Хачатурян, в грудні буде покладено основний шар асфальту, інші ж роботи будуть вже проводитися у 2018 році.

Анатолій Кузьменко попросив працівників не укладати асфальтне покриття в дощову погоду, сніг чи мороз, адже головне не швидкість виконання робіт, а якість.

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Як повідомив заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, кошти, виділені на зазначені роботи, котрі не будуть використані до кінця року, не пропадуть та будуть переведені на наступний рік.

Фото “Моя Александрия”

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