Сьогодні, 8 грудня, близько 14:00 в Олександрії трапилася ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на головному проспекті міста, біля автобусної зупинки ім. Ю.Гагаріна, де не поділили дорогу автомобіль моделі “Нива” та припаркований автомобіль “Volkswagen Polo”.

Авто марки “Нива” рухався в бік зупинки “Райпобуткомбінату”, і зі слів водія якої, його підрізала автівка автомобіля, котра від’їжджала від зупинки, де вона була припаркована.

Під час екстреного гальмування водія “занесло” на припарковану автівку “Volkswagen Polo”. Від удару “Ниву” розвернуло.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. На місці пригоди наразі працює поліція.