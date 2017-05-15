Олександрійським безробітним пропонують здобути нову професію в Одесі

У травні місяці поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Одеського центру професійно-технічної освіти безробітних громадян професіям, що є затребуваними на регіональному ринку праці. Повідомляє Відділ організації професійного навчання обласного центру зайнятості.

Люди, які зацікавлені у здобуті нової професії, зможуть пройти підготовку за наступними спеціальностями: штукатур (з 25.05, термін навчання 4,5 міс.), електрогазозварник (з 26.05, термін навчання 5,5 міс.), контролер-касир (з 26.05, термін навчання 4,5 міс.) та ін.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Більш детальну інформацію та безпосередньо про можливість пройти відповідне навчання можна дізнатися в обласному центрі зайнятості.

Здобуття актуальної для ринку праці професії може підвищити шанси громадянина на працевлаштування за фахом.