Олександрійським безробітним пропонують здобути нову професію в Одесі

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У травні місяці поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Одеського  центру  професійно-технічної освіти безробітних громадян професіям, що є затребуваними на регіональному ринку праці. Повідомляє Відділ організації професійного навчання обласного центру зайнятості.

Люди, які зацікавлені у здобуті нової професії, зможуть пройти підготовку за наступними спеціальностями: штукатур (з 25.05, термін навчання 4,5 міс.), електрогазозварник  (з 26.05, термін навчання 5,5 міс.), контролер-касир  (з 26.05, термін навчання 4,5 міс.) та ін.

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Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Більш детальну інформацію та безпосередньо про можливість пройти відповідне навчання можна дізнатися в обласному центрі зайнятості.

Здобуття актуальної для ринку праці професії може підвищити шанси громадянина на працевлаштування за фахом.

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