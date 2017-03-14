25 березня 2017 року олександрійці матимуть змогу приєднатися до всесвітньої соціально-екологічної акції “Година Землі”.

Ця щорічна міжнародна акція була започаткована Всесвітнім фондом природи (World Wide Fund for Nature) та проводиться останньої або передостанньої суботи березня. Метою акції є заклик до людей, організацій та комерційних установ вимкнути необов’язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем Планети.

Жителі ж Олександрійщини, які теж не байдужі до екологічного стану Землі, можуть о 20:30 на годину вимкнути світло та підтримати акцію.