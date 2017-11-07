Олександрійців запрошують здобути професію перукаря

Безробітних з Кіровоградщини запрошують здобути професію перукаря в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг», навчання в якому розпочинається 21 листопада.

Про це повідомляє обласний центр зайнятості.

Навчальна програма дозволяє, за 4,5 місяці регулярних занять, підвищити свою кваліфікацію і перетворитись на справжніх митців. Вивчивши на заняттях фактуру сучасної моди, новітні технології стрижки, колористики, мелірування, завивки і укладання волосся, а також методи оздоровлення шкіри голови, випускники здають екзамен та отримують свідоцтво державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Випускники стають не тільки висококваліфікованими фахівцями з перукарського мистецтва, а й мають можливість у подальшому відкрити свою справу, щоб творити красу і дарувати її людям!

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до центрів зайнятості.