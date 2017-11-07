На Олександрійщині з аукціону продають земельні ділянки та квартири

Нещодавно на сайті системи електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ» з’явилися лоти земельник ділянок в Олександрійському районі. Зокрема, це земельні ділянки в Протопопівській сільській раді площею в 1,8965 га та в Попельнастівській сільраді площею 2,0 га. Обидві земельні ділянки є предметами іпотеки, а датою проведення аукціону по продажу зазначених лотів є 14 листопада.

Крім цього, є лоти і по місту Олександрія, на продаж виставлена трикімнатна квартира, загальною площею 67,2 кв. м., що знаходиться за адресою: проспект Соборний, буд. 95 та є об’єктом іпотеки. Торги за визначений лот відбудуться 30 листопада, а стартова ціна становить 224 986 грн.