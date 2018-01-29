Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Весь минулий тиждень жителі Олександрійщини раділи снігу. Це стало справжньою гарною новиною для олександрійців, які із задоволенням проводили час на вулиці за зимовими розвагами. Проте серед головних подій, що трапилися минулого тижня, кореспонденти Голосу Громади визначили наступні:

сесія Олександрійської міської ради 23-го січня, під час якої депутати від “Солідарності” порушили питання щодо перебування в приміщенні колишнього дитячого садочку в мікрорайоні Південному невідомих осіб, які вірогідно, там вже досить довгий час проживають та за словами мешканців, можуть становити загрозу. Особливо люди стурбовані питанням власної безпеки та безпеки своїх дітей, котрі у вечірню пору прямують дорогою повз покинуту споруду і можуть наражатися на небезпеку від потенційно небезпечних «мешканців» садочку. Також під час сесії озвучили питання, які найбільше турбують містян, це – облаштування освітлення, встановлення дитячих майданчиків, ремонтування в під’їздах та асфальтування. Проте найважливішим серед звернень, розглянутих під час засідання, було питання безкоштовного харчування дітей 1-4 класів. Колективне звернення подали депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність”.

В Олександрійській центральній районній лікарні триває підготовка до відкриття гемодіалізного центру, ознайомитись з ходом якої минулого тижня завітав представник німецької фірми-інвестора «B. BraunMedicalUkraine». Проте це не єдиний гість «медичної галузі», який на минулому тижні завітав на Олександрійщину. Поспілкуватися з медпрацівниками щодо основних завдань у сфері охорони здоров’я на шляху формування євпропейської медицини завітала депутат Верховної Ради України, заступник голови Комітету з охорони здоров’я Ірина Сисоєва. Більш детально – за посиланням ТУТ.

Виконавчим комітетом Олександрійської міської ради оголошено пропозицію щодо відкриття та доцільності нового міського автобусного маршруту: «Церква Анастасії і Федора – пл. Покровська – вул. Діброви – вул. Першотравнева – Козацький шлях – Новопразьке шосе – Вербова Лоза – мкрн. Перемога – Козацький шлях – вул. Першотравнева – вул. Діброви – пл. Покровська – Церква Анастасії і Федора». Проте не досить доброю новиною для олександрійців стало повідомлення щодо можливого підвищення вартості проїзду рейсовими автобусами міста. Відповідне звернення до мерії подали перевізники.

Такими були головні новини минулого тижня на Олександрійщині, але крім них було і багато іншого. Так в Олександрійській РДА підписали план шефства над військовими частинами. Продовжується оснащення рейсових автобусів безкоштовним Wi-fi від підприємства-перевізника “КД-Транс”. Завершено розслідування щодо доставки заборонених предметів у місця несвободи працівниками конвойної служби Олександрійського відділу поліції. Від минулого тижня усі програми олександрійської телерадіокомпанії “Контакт-ЛТД” можна переглядати через популярний відеосервіс YouTube.

Завершуючи короткий огляд головних подій минулого тижня, бажаємо усім гарного дня, бадьорого ранку та лише приємних новин.