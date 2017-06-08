З першого вересня зросте вартість за навчання в художній та музичних школах Олександрії

Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 8 червня, під час проведення засідання виконавчого комітету. Так, вартість навчання в чотирьох учбових закладах: Олександрійській міській музичній школі, Пантаївській музичній та художній школах, а також Дитячій музичній школі “Перлина” селища Олександрійського.

За словами начальника Управління культури Вікторії Чернецької таке рішення щодо підвищення вартості навчання зумовлене підвищенням рівня заробітної плати.

З першого вересня навчання грі на домрі – 80 гривень, навчанні грі на баяні та акордеоні – 90 гривень, на фортепіано, гітарі та клас вокалу коштуватиме 120 гривень, на струнно-смичкових інструментах – 100 гривень.