В Олександрійській ЗНЗ №6 вирішили призупинити навчання для учнів початкових класів до 16 грудня. Про це повідомляє сайт міськради.

За інформацією відомства, відмінити заняття вирішили через збільшення кількості захворювань на грип. Станом на 13 грудня у місті епідпоріг не перевищує норму, але до міської дитячої лікарні вже звернулося 120 дітей, вихованців садочків та учнів навчальних закладів. У деяких навчальних закладах кількість дітей, які не відвідують заняття, досягає 10 чоловік.

Наразі моніторинг захворювань на грип та ГРВІ ведеться постійно, про його результати обіцяють повідомляти громадськість щодня.