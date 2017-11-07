В Олександрії відзначать роковини Голодоморів 1932-1933 років

Відповідний проект рішення “Про підготовку та проведення заходів щодо відзначення в м. Олександрії 85-х роковин голодоморів 1932-1933 років” сьогодні, 7 листопада, опублікували на сайті Олександрійської міської ради.

25 листопада о 16.00 годині відбудеться мітинг–реквієм, покладання траурних вінків і композицій із житніх та пшеничних колосків до Пам’ятного знаку жертв голодоморів та політичних репресій. Цього дня буде приспущений Державний прапор України та заборонено проведення розважальних заходів.

У закладах культури міста планується проведення наукових, тематичних, інформаційних, освітніх, патріотично-виховних та культурно-мистецьких заходів, засідань за круглим столом та інших заходів, присвячених Голодомору 1932-1933 років в Україні, масовим штучним голодам 1921-1923 та 1946-1947 років в Україні. Також заплановано проведення серед учнівської та студентської молоді та митців Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт «Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає», а також конкурсів на створення кращого твору літератури, твору образотворчого мистецтва, музичного твору для вшанування пам’яті жертв геноциду народу.