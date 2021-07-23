Чоловічий перукар-barber: є робота для олександрійців

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій на замовлення ФОП Хільчук Д.І., який терміново потребує перукаря чоловічого до барбершопу.

Участь у заході взяли вісім безробітних, які мають досвід роботи у сфері перукарського мистецтва.

Дмитро Хільчук повідомив, що він має намір розвивати на Олександрійщині сучасний напрямок перукарського мистецтва – барбершоп. Для цього йому необхідні працівники за професією перукар чоловічий. Крім того, роботодавець ознайомив присутніх з умовами та графіком роботи, поінформував претендентів на посаду про вимоги та їхні обов’язки.

«Наша перукарня «Мамонт» запрошує всіх охочих працювати та тих, які мають професійні навички, у команду справжніх професіоналів. Гарні умови роботи, гнучкий графік, офіційна зайнятість, можлива робота позмінно, за домовленістю. Пунктуальність, ввічливість, акуратність та бажання навчатись і розвиватись – це головні вимоги до працівників», – наголосив підприємець.

Учасники міні-ярмарку активно спілкувалися з роботодавцем, ставили запитання, на які отримали вичерпні відповіді. Серед питань, що найбільше цікавили присутніх, – рівень заробітної плати. Роботодавець гарантує виплату зарплати у розмірі 6050 грн плюс відсоток від обсягу робіт.

У форматі заходу відбулися співбесіди з безробітними громадянами, у результаті чого визначені декілька кандидатур, яких було запрошено для ознайомлення з умовами роботи безпосередньо на робочому місці.

У свою чергу, фахівці служби зайнятості розповіли учасникам заходу про ситуацію на місцевому ринку праці, затребувані професії, а також надали шукачам роботи поради щодо прискорення власного працевлаштування.