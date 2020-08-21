Для учнів опорного навчального закладу Олександрійщини придбали новий шкільний автобус

Днями, для учнів Червонокам’янського НВО “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – позашкільний центр” Олександрійської районної ради Кіровоградської області, який є опорним навчальним закладом в Олександрійському районі, подарували новий шкільний автобус.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської РДА.

Автобус марки ATAMAN призначений для перевезення учнів закладу, доставку до школи, виїзду на олімпіади, конкурси, екскурсії тощо.

Транспорт придбали на умовах співфінансування. Його вартість складає 1 млн 860 тис. грн., з яких 600,0 тис.грн. було виділено за рахунок районного бюджету, решта – кошти Державного бюджету України. Це один із перших транспортних засобів в області, який обладнаний GPS-трекерами для контролю за здійсненням перевезення. GPS-трекери дозволятимуть контролювати маршрут руху шкільного автобуса, його цільове використання, місцезнаходження та витрати пального. Доступ до програмного продукту матимуть і батьки, і управлінці. Також автобус обладнаний пристроєм обмеження максимальної швидкості руху, звуковою попереджувальною сигналізацією, а пасажирські сидіння облаштовані ременями безпеки.