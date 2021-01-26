Для мешканців Олександрії: відновлений графік руху автобусів

1

З поверненням Кіровоградщини до «помаранчевої» зони коронавірусної інфекції, в Олександрії відновлено графік руху автобусних маршрутів в межах Олександрійської територіальної громади. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Із закінченням локдауну, з 25 січня, всі маршрутні рейси громадського транспорту прямують у звичайному режимі.

З приєднанням нових населених пунктів до Олександрії додано новий маршрут № 79 «Олександрія-Головківка».

Читайте також:  Нетверезий водій роз’їжджав по Приютівській громаді

Для ознайомлення графіка руху автобусних рейсів переходьте за цим посиланням bus_schedule.pdf (olexrada.gov.ua)

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ