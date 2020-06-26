До Дня 24-ої річниці Конституції України та Дня молоді відбулось нагородження мешканців Приютівської ОТГ   

День Конституції – одне із головних свят України. Адже Конституція є основним законом, який гарантує кожному громадянину права і свободи, а також визначає політичний устрій держави. В нашій країні це свято щорічно відзначається 28 червня, повідомляє «Голос Громади».

Так, днями, у Приютівській селищній раді з нагоди відзначення 24-ої річниці Конституції України та Дня молоді селищний голова Андрій Коломійцев нагородив жителів громади.

Зокрема, почесні грамоти разом з грошовою винагородою вручили: методисту КУ «Центр культури і дозвілля» Олені Полюхович, вчителю англійської мови Войнівського ЗЗСО Катерині Тищенко, електромонтеру КП «Водолій» Анатолію Мирному, головному спеціалісту відділу охорони здоров’я та соціального захисту Юлії Ніконовій, головному спеціалісту загального відділу Вікторії Синьогуб, охоронцю Бутівського ЗЗСО Андрію Таранцю, водію автотранспортних засобів ТОВ «УкрАгроКом» Вадиму Фесуну, вчителю початкових класів Войнівського ЗЗСО Зінаїді Ковпак, заступнику директора з виховної роботи Цукрозаводського ЗЗСО Анжелі Скрипник, директору Березівського ЗДО «Світлячок» Наталії Прокопенко та завідуючому Бутівської АЗПС Володимиру Дмитрику.