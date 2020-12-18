На Кіровоградщині на COVID-19 захворіло 106 жителів, серед них 3 дітей з Олександрії

На ранок, 18 грудня, повідомляється про 106 хворих, із них 3 дітей — це діти з Олександрії, про які “Голос Громади” повідомляв учора за оперативною інформацією, що доповідалась на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС Олександрійської міськради.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок сім у м. Кропивницькому;
п’ять у м. Олександрія;
п’ять у м. Світловодськ;
вісім у м. Знам’янка;
три у Бобринецькому районі;
один у Гайворонському районі;
два у Добровеличківському районі;
шість у Знам’янському районі;
одинадцять у Компаніївському районі;
сім у Кропивницькому районі;
два у Маловисківському районі;
два у Новомиргородському районі;
три у Новоукраїнському районі;
три в Олександрівському районі;
один в Устинівському районі.
Одужали від хвороби 39 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі та 6 в Олександрії, а також 2 жителів з Добровеличківського району.
По смертях маємо 3 випадки: йдеться про 51-річну жінку з Благовіщенського району, 70-річного чоловіка з Вільшанського району та 81-річну жінку з м. Кропивницький.