На Кіровоградщині на COVID-19 захворіло 106 жителів, серед них 3 дітей з Олександрії

На ранок, 18 грудня, повідомляється про 106 хворих, із них 3 дітей — це діти з Олександрії, про які “Голос Громади” повідомляв учора за оперативною інформацією, що доповідалась на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС Олександрійської міськради.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок сім у м. Кропивницькому;

п’ять у м. Олександрія;

п’ять у м. Світловодськ;

вісім у м. Знам’янка;

три у Бобринецькому районі;

один у Гайворонському районі;

два у Добровеличківському районі;

шість у Знам’янському районі;

одинадцять у Компаніївському районі;

сім у Кропивницькому районі;

два у Маловисківському районі;

два у Новомиргородському районі;

три у Новоукраїнському районі;

три в Олександрівському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від хвороби 39 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі та 6 в Олександрії, а також 2 жителів з Добровеличківського району.

По смертях маємо 3 випадки: йдеться про 51-річну жінку з Благовіщенського району, 70-річного чоловіка з Вільшанського району та 81-річну жінку з м. Кропивницький.