Фінальні результати місцевих виборів: “ЄС” лідирує за відсотком мандатів у радах областей і облцентрів, “СН” – на другому місці

«Європейська Солідарність» Петра Порошенка є лідером за відсотком мандатів у облрадах і міськрадах обласних центрів. Натомість політсила президента України Володимира Зеленського «Слуга Народу» посіла друге місце і за спроможністю до кандидування, і за представництвом у згаданих радах.

Найкращу спроможність до кандидування на місцевих виборах 2020 року з-поміж парламентських партій продемонструвала «Батьківщина», яка висунула кандидатів до 91,6% усіх місцевих рад України. Водночас політсила Юлії Тимошенко за відсотком мандатів, здобутих в облрадах і міськрадах обласних центрів, посіла лише четверте місце.

Таких висновків дійшов Рух ЧЕСНО у своєму дослідженні щодо успіхів шести парламентських партій на минулорічних виборах. Інформує «Голос Громади».

На виборах-2020 найкращу спроможність до кандидування продемонстрували три парламентські партії – “Батьківщина”, “Слуга народу” та «За майбутнє». Ці політсили висунули кандидатів до більш ніж половини всіх рад в Україні та до більш ніж половини рад на кожному з п’яти рівнів (облради, райради, райради в містах, ради громад з більш ніж та менш ніж 10 тисячами виборців). «Європейська Солідарність» Петра Порошенка кандидувала лише до 68,1% рад (четверте місце з-поміж парламентських партій).

В основі такої спроможності кожної з трьох партій лежали різні чинники. Для “Батьківщини”, найстарішої з-поміж цих політсил, таким чинником була розгалужена мережа осередків по всій Україні, для “Слуги народу” – статус партії президента та наявність монобільшості (хоч останнім часом і номінальної) у Верховній Раді, для “За майбутнє” – статус нової політсили й потужна медійна підтримка.

Водночас найгіршу спроможність до кандидування з-поміж парламентських партій продемонстрував «Голос», який на виборах-2020 претендував на мандати лише у 14,2% рад. Можна припустити, що для цієї політсили далися взнаки нерозвиненість мережі осередків та суттєве падіння рейтингу протягом останнього року.

Якщо оцінювати парламентські партії за відсотком здобутих мандатів у облрадах і міськрадах облцентрів, то тут лідером є “Європейська солідарність”. Також політсила Петра Порошенка має найбільший сукупний відсоток мандатів у міськрадах обласних центрів – 17%. Натомість “Слуга народу” може похвалитися найбільшим сукупним відсотком мандатів у облрадах – 17,7%.

Нагадаємо, за результатами виборів до місцевих рад, що відбулися 25 жовтня 2020 року, до Кіровоградської обласної ради було обрано 9 депутатів і 6 депутатів до Кропивницької міської ради від «Європейської Солідарності». Загалом, «ЄС» представлена у більшості рад Кіровоградської області.