Кількість хворих на COVID-19 в Олександрії добігає чотирьох сотень

29 квітня було зроблено 75 ПЛР-тестів, виявлено 13 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 30 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 378 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– 57 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 10 хворих, з Пантаївської – 1, з Приютівської – 3, зі Світловодської – 8, з Новопразької – 2, Великоандрусівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 321 хворий, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 30 квітня хворих на пневмонію – 393 осіб, в тому числі 27 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 58 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 26 хворих на пневмонію, в тому числі 3 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 287 хворих, в тому числі 2 дітей.