СБУ закликає українців особливо дбати про безпеку під час свят Напередодні Великодніх і травневих свят

Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними в питаннях власної та громадської безпеки.

Адже щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні. СБУ, як завжди, системно протидіє цим проявам.

Зокрема, у більшості регіонів Служба протягом квітня провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів. Водночас ми розуміємо, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.

Тому СБУ нагадує про гарячу лінію в Кіровоградській області (0522) 36-13-06. На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Бажаємо гарного відпочинку і безпечних вихідних!