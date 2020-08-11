Кіровоградщина другий тиждень поспіль знаходиться у «зеленій» зоні      

Усі показники аналізуються за тиждень і відповідно оновлюються щоп’ятниці, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровоградської ОДА.
Визначення кольору зони відбувається за кількома критеріями:
– про середню кількість випадків захворювання;
-завантаженість інфекційних ліжок у госпітальних базах;
– кількість тестувань проведених методами ПЛР та імуноферментного аналізу.
Тож, для мешканців Кіровоградщини діють такі обмеження: в громадських будівлях – носити маску чи респіратор, проведення масових заходів не більше однієї особи на 5 кв.м, перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.
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