«Розмноження» олександрійських ОСББ триває

Ще два об`єднання співвласників багатоквартирних будинків отримали позитивні рішення для власного управління житлом, повідомляє «Голос Громади».

Так, одним з рішень чергової сесії міськради було ухвалено передати з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління ОСББ «Центральний 62» багатоквартирний житловий будинок по вул. Григорія Усика, 62 (його первісна балансова вартість 921 тис. 215 грн 64 коп.; загальна площа – 13781,1 м2).

А інше олександрійське ОСББ під назвою «Тополь 18», згідно з рішенням тієї ж сесії, отримало у власність земельну ділянку площею 0,3512, розташовану в Олександрії за адресою вул. Івана Чиркіна, 18, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади.