Комісія визначала «Почесного олександрійця»

27 квітня відбулося засідання з попереднього розгляду матеріалів щодо присвоєння звання «Почесний громадянин м. Олександрії», повідомляє «Голос Громади».

Це було перше засідання міської комісії, на якому присутні розглянули два подання на затвердження однієї кандидатури та Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» у новій редакції. Комісія одноголосно підтримала питання порядку денного та вирішила внести на розгляд сесії міської ради обидва проєкти рішень. Вела засідання секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк.

Згідно з Положенням, звання «Почесний громадянин міста Олександрії» рішенням міської ради присвоюється один раз на рік не більше, ніж одній особі. Звання можуть отримати тільки громадяни з числа уродженців міста та його мешканців, які прожили в Олександрії не менше 20 років. Кандидатури на звання можуть подавати трудові колективи підприємств, установ та організацій міста, міський голова, депутатські групи та фракції міської ради, громадські організації тощо. Відповідно до вимог діючого Положення, подання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» до міської ради приймалися до 31 березня. Наразі комісія розглянула всі заявки і затвердила відповідні проєкти рішень. Нагородження «Почесного олександрійця» відбудеться напередодні святкування річниці заснування міста, яке цього року припадає на 30 травня.