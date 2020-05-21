Кримінальні події тижня в Олександрії

Протягом минулого тижня до олександрійського відділу поліції надійшло 384 звернення від громадян про скоєні право рушення та інші події, з яких 45 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від речниці міськвідділу поліції Яни Куріної. З усіх зареєстрованих правопорушень майже третину становлять крадіжки. Далі – про деякі з подій.

«Риболовля» вийшла невдалою. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення з одного із торгівельних закладів міста про те, що посеред робочого дня невідома особа таємно, шляхом вільного доступу вкрала з прилавку два спінінги, рибальську котушку безінерційну та котушку під різні вудлища, чим спричинила майнову шкоду магазину на 639 гривень. В ході проведених слідчо-розшукових заходів у скоєнні злочину було викрито 24-річного жителя міста. За цим фактом порушено провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»).

Молода злодійка «виїхала» з квартири на велосипеді. 43-річний мешканець міста поскаржився на те, що 15 травня, приблизно о 19-й годині з його квартири в одній з багатоповерхівок міста було викрадено гірський велосипед, мобільний телефон Lenovo та банківську карту – загальний збиток на 3000 грн. Підозра у скоєному впала на 21-річну громадянку, яка перебувала на той час у квартирі та скориставшись відсутністю уваги мешканців житла, умудрилася поцупити згадані речі. Її особа встановлена працівниками поліції, проти неї відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ.

Поведінка – «не комільфо». 32-річна жителька міста після спільної вечері поскаржилась… на свого 33-річного приятеля. Причина образи: після дружнього застілля (з вживанням алкоголю) компаньйон зник, не попрощавшись. І до того ж прихопив з собою «на доріжку» продуктів харчування з запасів господині на загальну суму 1000 гривень. Звісно, такої зневаги до себе від цього джентльмена жінка стерпіти не змогла… А відповідатиме він тепер за тією ж тривіальною ч.1 ст.185 ККУ («Крадіжка»).

Дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими сталися нещодавно в місті. Вдень 18 травня на відрізку дороги по вул. Героїв Сталінграда неподалік мосту через р.Інгулець на чоловіка, який ішов вздовж дороги, здійснив наїзд мопед. 87-річний мешканець міста був доставлений до лікарні каретою невідкладної допомоги. Потерпілим виявився Почесний громадянин Олександрії, відомий громадський і культурний діяч Юрій Дзбановський. В результаті ДТП він отримав важкі ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, струс головного мозку, садна обличчя та рук. (Як вже повідомляв «Голос Громади», на жаль, лікарям не вдалося врятувати Ю.Дзбановського; 20 травня, після операції, яку провели йому у міській лікарні, він помер, не приходячи до свідомості).

Того ж дня о 18-й годині до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про ще одну ДТП з потерпілим: на пр. Соборному 21-річний водій легкового автомобіля, не врахувавши безпечну швидкість, здійснив наїзд на 76-річного пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці в неустановленому місці. Він отримав ушкодження різного ступеня і був госпіталізований у середньому стані важкості з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, травма грудної клітки, закрита травма живота». За даними фактами поліцією відкрито кримінальні провадження.

Також протягом тижня було складено 135 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 85 – за порушення правил дорожнього руху. За керування транспортом в стані алкогольного сп`яніння складено 4 протоколи. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 10 осіб.