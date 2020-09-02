На Кіровоградщині повідомили про смерть та нові випадки захворювання на COVID-19

Сьогодні, 02 вересня, стало відомо ще про 10 людей, що захворіли на коронавірус, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
Інфікувались на COVID-19:
Сім жінок і чоловік із Кропивницького.
Жінка з Малої Виски.
Жінка з Павлиша Онуфріївського району.
Семеро хворих знаходяться на госпіталізації. Ще троє – вдома на амбулаторному лікуванні.
Загалом минулої доби обстежили 250 людей.
Зареєстрували ще один випадок смерті від COVID-19. Помер 54-річний чоловік із Листопадового Новомиргородського району.