На Кіровоградщині за добу маємо +5 нових випадків COVID-19

Станом на 10.00 ранку 21 травня, у Кіровоградській області другу добу фіксують по п’ять нових випадків коронавірусу, повідомляє «Голос Громади».
Також, за даними Центру громадського здоров’я України, в області за добу лабораторно підтвердили 4 нові випадки одужання. Всього в області одужали 336 людей.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 788 випадків;
Волинська область — 698 випадків;
Дніпропетровська область — 856 випадків;
Донецька область — 138 випадків;
Житомирська область — 589 випадків;
Закарпатська область — 964 випадки;
Запорізька область — 398 випадків;
Івано-Франківська область — 1257 випадків;
Кіровоградська область — 455 випадків;
м. Київ — 2475 випадків;
Київська область — 1316 випадків;
Львівська область — 1175 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 274 випадки;
Одеська область — 806 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1287 випадків;
Сумська область — 165 випадків;
Тернопільська область — 1098 випадків;
Харківська область — 851 випадок;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 294 випадки;
Чернівецька область — 2842 випадки;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.