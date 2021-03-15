Пенсійний інформує: нова звітність для підприємців – нові правила

Чому Пенсійний фонд контролює звітність підприємців?

Усім відомо, що підприємці, проваджуючи свою діяльність, сплачують єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ). Сплата ЄСВ – гарантія зарахування страхового стажу і, як результат, отримання пенсії у майбутньому. Звітність про сплату ЄСВ є джерелом наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, адмініструванням якого займається Пенсійний фонд України. Тобто інформація з даного реєстру дає право на одержання страхових виплат за всіма видами державного соціального страхування. Щоб скористатися в повній мірі наданою підприємцем інформацією, дані повинні бути внесені правильно, коректно та відповідати нормам чинного законодавства.

Затверджено оновлену звітність для ФОП-«єдинників»

Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752 (далі – Наказ № 752), що набув чинності з 01 січня 2021 року, скасовано Звіт з ЄСВ як окремий звітний документ та встановлено нові редакції форми податкових декларацій: платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця та платника єдиного податку четвертої групи.

Тож разом із декларацією платники єдиного податку (далі – ЄП) – фізичні особи-підприємці тепер подаватимуть окремий додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

Декларацію доповнено також новим додатком 2 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» для платників ЄП четвертої групи.

Якщо ФОП звільнений від сплати ЄСВ…

Фізичні особи – підприємці, які звільняються від сплати ЄСВ за себе, не заповнюють та не подають додаток 1 та додаток 2.

Такі особи можуть подавати вищевказані додатки виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Термін подання нової звітності

Наказом № 752 встановлено, що вищезазначена звітність вперше подається за податкові звітні періоди 2021 року. Зокрема, оновлену звітність платники ЄП 3 групи вперше подають за І квартал 2021 року – протягом 40 днів після закінчення кварталу, платники ЄП 1-2 груп за 2021 рік – у 2022 році.