Перші пів сотні мешканців Кіровоградщини зробили щеплення вакциною CoronaVac

Впродовж першої доби пів сотні жителів Кіровоградської області отримали щеплення вакциною CoronaVac, яку днями отримала область, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Першими щеплення отримали визначені категорії людей у Новоукраїнському та Новомиргородському районах. Ми працюємо з маломобільним населенням, потім буде проводитися більша кількість щеплень для організованих колективів. Один флакон вакцини – це одна доза. Щеплення проводиться мобільними бригадами вдома у пацієнта. Всього вакцинують 2420 осіб», – повідомив посадовець.

Нагадаємо, 14 квітня Кіровоградщина отримала 4880 доз китайської вакцини CoronaVac для імунізації від COVID-19. Загалом в Україну надійшло 200 000 доз цієї вакцини.