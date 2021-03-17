Скверу Героїв АТО в Олександрії бути!

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Про це повідомляється на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Зона відпочинку, присвячена пам’яті учасників АТО, була заснована за ініціативи та активної участі сімей і родичів загиблих хлопців, зокрема, – і Віри Козенко, матері полеглого Олександра Козенка.

«Встановлення меморіальних дошок і пам’ятників проходить по всій Україні, а ми хочемо живу пам’ять: із квітами і зеленими насадженнями, з можливістю зустрічатися і спілкуватися один з одним», – підкреслила Віра Козенко.

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Було вирішено утворити «Сквер Героїв АТО» – майданчика, що об’єднуватиме всіх небайдужих і причетних до подій на Сході України та дозволить організувати простір для живого спілкування. Проєкт відповідного рішення внесуть на розгляд чергової сесії міської ради для затвердження та юридичного оформлення топоніму.

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