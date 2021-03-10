Після зимової сплячки Олександрію почали приводити до ладу

Житлово-комунальні служби Олександрії проводять роботи з благоустрою міста, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Дня завершили обрізати дерева та кущі на площі Героїв Чорнобиля та у сквері ім. Ю. Кравченка. Далі продовжать на площі Соборній та у сквері Героїв АТО.

Поряд з цим комунальники продовжують вирубувати, подрібнювати та вивозити дерево-чагарникову парость у Байдаківському мікрорайоні, а також на узбіччях дороги по вулицях Трудових Резервів та Івана Зайця у напрямку Новопразького шосе.

За заявками містян КП «СвітлоЦентр» виконало роботи по об’єктах, розташованих на: вул. Лісовій, пров. Івана Сухинова, пров. Вавілова, пров. Пирогова, вул. Захисників України, пров. Олександра Горського, вул. Григорія Сокальського, вул. Курчатова, вул. Садовій, вул. Братській. Разом з тим робітники даного підприємства провели заміну 35 ламп вуличного освітлення в Головківці та встановили LED-світильники на вул. Львівській.

Комунальне підприємство «Житлогосп» на минулому тижні за графіком виконало наступні роботи: ліквідацію аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах, утримання прибудинкових територій, вивезення твердих побутових відходів, поточні ремонти під’їзду та шиферної покрівлі по вул. Шевченка, 142 і вул. Ярмарковій, 59 відповідно.

Працівники КП «Ритуал» продовжують прибирання спиляних дерев та гілок на старому міському кладовищі в напрямку Користівського шосе. Також вони збирають і вивозять випадкове сміття, знайдене на всіх кладовищах.