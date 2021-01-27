«Протитарифне» звернення Олександрійської міськради читатимуть у Києві (на вул.Банковій і Грушевського)

27 січня відбулася четверта (позачергова) сесія Олександрійської міської ради, на якій було прийнято звернення депутатів міськради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та НКРЕКП щодо необґрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату ЖК- послуг.

Позачергова сесія з одним вищеозначеним питанням порядку денного була скликана міським головою Сергієм Кузьменком на виконання відповідних пропозицій і вимог жителів олександрійської громади, депутатських фракцій міської ради та в контексті загальних протестних настроїв, викликаних непомірними урядовими підвищеннями вартості ЖК-послуг, які тривають в Україні. Про це міський голова сказав у своєму вступному слові.

Текст проєкту звернення, запропонованого міською владою, раніше оприлюднював для ознайомлення читачів «Голос Громади». Але під час обговорення на сесії документа дискусія навколо його змісту вийшла доволі жвавою і затяжною: своїм баченням деяких його моментів поділилися депутати декількох фракцій та представники громадськості Олександрії, яким також наддали слово. Особливо відзначилися троє активістів, які дуже розлого та барвисто, кожен по-своєму, змалювали сучасну ситуацію з тарифами та надали власні розрахунки «соціально справедливих», на їхнє переконання, тарифів на природний газ та електроенергію. В результаті, за представленою активістами «калькуляцією», природний газ виходив… майже безкоштовним (бо мовляв, відповідна стаття Конституції визначає надра України власністю її громадян). А один з виступаючих промовців фактично «забракував» текст запропонованого депутатського звернення і… запропонував саморобний. Його «звернення» вийшло довжелезним і рясніло різними ліричними відступами, критикою, гучними гаслами та невтішними прогнозами на майбутнє: тільки щоб дочитати його з трибуни до кінця, громадському доповідачу знадобилося понад 10 хвилин…

Інші його однодумці-оратори також не відставали: жоден з них не вклався у відведені регламентом три хвилини, перевищивши їх біля мікрофона у декілька разів. Врешті у своїх пропозиціях щодо змісту майбутнього звернення активісти договорилися до того, що Олександрійській міській раді, мовляв, не завадило б взагалі ініціювати «націоналізацію газодобувних і енергетичних компаній», імпічмент нинішнього президента і заодно – відставку глави уряду України, раз вони такі-сякі…

Все це депутати терпляче слухали битих півгодини, після чого міський голова оголосив 10-хвилинну перерву для узгодження остаточного тексту звернення депутатськими фракціями. Потім було голосування і запропонований текст звернення депутати ухвалили одностайно. Його змінений і узгоджений зміст буде оприлюднено пізніше.

Отже, до загальноукраїнської тарифно-протесної хвилі Олександрійська міська рада і її територіальна громада також долучилися.