Урядовий демарш «крок вперед і два назад» по Приютівській ОТГ

Де і на якому етапі перебуває реформа з децентралізації влади в Україні, чи встигає вона завершитися до чергових місцевих виборів і взагалі чи можна буде вважати реформу завершеною до найближчих місцевих виборів – такою була тема он-лайн прес-конференції «Місцеве самоврядування та територіальна організація влади – геолокація реформи», організованій у соцмережі Facebook українським кризовим медіа-центром. На запитання журналістів відповідали заступник Міністра розвитку громад та територій Вячеслав Негода і Народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

Багато говорилося про перспективи, зокрема наводився календарний план реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Коли ж дійшло до конкретних запитань журналістів, за словами доповідачів виявилося, що не все так однозначно правильно і позитивно на місцях, тобто в самих територіальних громадах…

Приютівська об`єднана територіальна громада. Запитання учасників он-лайн-конференції не могли обійти той зовсім свіжий демарш, схвалений Кабінетом Міністрів України нещодавно, і який вже встиг стати скандальновідомим. Мова про від`єднання в адміністративному порядку (тобто виключно «вольовим рішенням» міністерських посадовців за погодження нардепів профільного комітету Верховної Ради) восьми сіл Олександрійщини, які входили у вже сформовану Приютівську ОТГ і приєднання їх так само, «у примусовому порядку» до зовсім іншої громади – міста Олександрії.

Невеликий уточнюючий відступ – для повноти вражень. Приютівська ОТГ у своєму дотеперішньому складі остаточно сформувалась – з дотриманням усіх норм «Закону про добровільні об`єднання територіальних громад» та інших державних законів, на підставі волевиявлення жителів об`єднаних сільських рад – ще у 2018 році. І жила та розвивалася ця ОТГ, одна з перших на Кіровоградщині, всі ці два роки спокійно і безбідно. Розбудовувалась, вкладала кошти та інші ресурси в утворену соціальну інфраструктуру. Тобто була економічно і соціально самодостатньою, чим за два роки довела свою спроможність.

А по сусідству розташоване місто Олександрія. Очільники міської влади від самого початку своєї каденції з великим острахом поставилися до державних завдань стосовно децентралізації влади. Ще з 2016 року перші особи міської влади неодноразово, публічно (в т.ч. на громадських слуханнях) висловлювали своє занепокоєння та незгоду з перспективами децентралізації, залякуючи громаду тим, що мовляв, «До Олександрії приєднають 42 села Олександрійського району, а навіщо це потрібно місту ?» і «Бюджет та соціальна сфера міста не витримає навантаження від 42-х сіл, які сядуть на шию Олександрії» (Звідки взялися у керманичів міста такі дані про нібито можливе «примусове приєднання до Олександрії аж 42-х сіл», не відомо). Іншими словами, влада міста зовсім не прагнула з кимось там взагалі об`єднуватися, а тим більше – «з навколишніми селами». Але всього півроку тому події стали розвиватися зовсім несподівано для очільників міської влади, коли раптом стало відомо, що «історично олександрійська » громада селища Пантаївки вирішила від`єднатися від Олександрії, утворивши свою окрему ОТГ. А слідом за ним під питанням відокремлення опинилося і селище Олександрійське (кол.Димитрове). Мабуть, лише тоді владу міста “осінило”: з цим треба щось робити… І вона розвинула бурхливу діяльність. Це з одного боку – поїздки на відповідні наради в Кабмін та облдержавміністрацію, з іншого – тиск на селищні ради Пантаївки та Олександрійського. І якщо з Пантаївкою «потяг вже рушив» і силоміць її повернути не вдалося, то з селищем Олександрійським це вийшло. А тут якраз і міністерське рішення щодо приєднання Головківки та Ізмайлівки з їхніми навколишніми меншими селами (разом їх вісім) вчасно підіспіло – ну прямо як на замовлення! Наголосимо: ці села вже без малого два роки, як на абсолютно законних підставах входять до складу Приютівської ОТГ. Тепер їх, образно кажучи, відрізають і без будь-якого обговорення з громадою, чи просто попередження раптом ні сіло, ні впало, «прирізають» до Олександрії, чия влада, ще раз зауважимо, ніколи раніше не прагнула приєднувати до себе не тільки ці села, а й взагалі будь-які інші…

Ось це питання також порушувалося журналістами на он-лайн прес- конференції. Що ж відповіли ідеологи державної децентралізації? А нічого конкретного. Мовляв, протягом чотирьох років процесу в Україні чимало помилок наробили з утворенням ОТГ, тому потрібні ось такі «точкові оперативні втручання» уряду. І уряд буде таким чином втручатися і надалі, якщо вважатиме за потрібне. А головний аргумент щодо фактично командно-адміністративної анексії територій законної громади Приютівки був таким: ну так вийшло, мовляв, що в процесі утворення цієї ОТГ місто Олександрія виявилося «в кільці, в оточенні», «а так бути не повинно». (До речі, точно такими ж термінами про кільце і оточення, слово в слово, оперують зараз і керманичі влади Олександрії – може, це не випадково?) І саме цей «довід» вбиває наповал: якого саме «оточення» міста так злякалися кабінетні чиновники з уряду країни та влада міста? Це якась ворожа троянська блокада Олександрії, монголо-татарська облога, яничарська навала? Ну от чому саме так НЕ ПОВИННО БУТИ, коли воно вже ТАК Є ДВА РОКИ і весь цей час всі «в оточенні» почувалися цілком комфортно і спокійно?

…Повернемося знову до прес-конференції, яка тривала півтори години. На ньому прозвучало близько півтори сотні різних запитань. І це лише від 70-ти зареєстрованих журналістів з 19-ти областей України. Судячи з цих занепокоєнь, Приютівське питання, з яким нинішній уряд наламав ось таких свіжих дров, далеко не єдине. Звідси напрошується і відповідь на головне запитання он-лайн зустрічі: в якому стані перебуває процес децентралізації і коли він завершиться. Якщо виходити з ось таких тенденцій, коли кожні нові міністерські столоначальники чи новоспечені нардепи будуть щоразу «точково виправляти помилки», заново кремсаючи і перекроюючи території громад країни як їм заманеться, то мабуть, реформа не завершиться ніколи. Бо Україна велика і простору для буйних чиновницьких фантазій на її теренах ще вистачить надовго. От тільки виникає крамольне запитання, яке чомусь не прозвучало на он-лайн бесіді: навіщо тоді в Законі про децентралізацію взагалі потрібний терміни «добровільне об`єднання», «волевиявлення»? Прибрати їх к лихій матері і крапка! Ось тоді вже точно урядовим чиновникам і випадковим нардепам відпаде потреба виправдовуватися перед ким-то не було: грайся собі в децентралізацію, як в пазли, відщипуючи клапті територій в одному місці і приліплюючи в іншому, скільки завгодно. Звісно, якщо вважати, що це просто реформа заради реформи, а не процес для розвитку територіальних громад…