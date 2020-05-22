На Кіровоградщині з’явиться Центр соціально небезпечних захворювань для боротьби з туберкульозом

У Кіровоградській області в рамках стратегії розвитку протитуберкульозної системи працюють над створенням Центру соціально небезпечних захворювань.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Туберкульоз – чума 21 століття. Лише в області за минулий рік хворобу виявили в 17 дітей і близько 700 дорослих.

Наразі відбувається пошук відповідного приміщення, і якому буде створено єдиний заклад, де отримуватимуть медичну допомогу люди з соціально небезпечними хворобами.

«За умов створення центру та дотримання інфекційного контролю Кіровоградщина зможе потрапити в державний пілотний проєкт, який передбачатиме фінансову підтримку закладу та його оснащення сучасним обладнанням», – повідомила заступниця голова ОДА Тетяна Волинець.