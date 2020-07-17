Школи Олександрійщини та області отримали нові автобуси обладнаних GPS-трекерами

Днями, 12 шкіл опорних шкіл у Кіровоградській області отримали новенькі автобуси. Це транспортні засоби – перші в області, які обладнані GPS-трекерами для контролю за здійсненням перевезення.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Крім трекерів автобуси оснащені пристроями обмеження максимальної швидкості руху, звуковою попереджувальною сигналізацією, обладнані ременями безпеки, а під подушками сидінь мають багажники для шкільних портфелів тощо.

GPS-трекери дадуть можливість контролювати маршрут руху шкільних автобусів, цільове використання транспортних засобів, їх місцезнаходження та витрати пального. Доступ до програмного продукту матимуть і батьки, і управлінці.

Окрім цього, автобуси оснащені пристроями обмеження максимальної швидкості руху, звуковою попереджувальною сигналізацією. Усі пасажирські сидіння мають поясові ремені безпеки, а під подушками сидінь розташовані багажники для шкільних портфелів, ранців і рюкзаків.

Перелік територій, які отримали автобуси:

Ганнівська ОТГ для опорної Ганнівської школи; Голованівський район для опорного Голованівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка; Новгородківський район для опорного Новгородківського навчально-виховного комплексу; Олександрійський район для опорного Червонокам’янського навчально-виховного об’єднання; Онуфріївський район для опорного Павлиського ліцею імені В. О. Сухомлинського; Олександрівський район для опорного Олександрівського навчально-виховного об’єднання №2; Світловодський район для опорного Павлівського навчально-виховного об’єднання; Великосеверинівська ОТГ для опорної Великосеверинівської школи; Добровеличківська ОТГ для Добровеличківської школи №1; Новомиргодський район для опорної Новомиргородської школи №3; Петрівська ОТГ для опорного Петрівського навчально-виховного об’єднання; Соколівська ОТГ для опорного Карлівського навчально-виховного об’єднання.

Придбані автобуси будуть забезпечувати підвезення 348 дітей до опорних шкіл і назад додому.

Загалом на закупівлю транспортних засобів витратили 22,3 млн грн (15,2 млн грн – із державного бюджету, 7,1 млн грн – із місцевих бюджетів).