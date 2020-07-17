Школи Олександрійщини та області отримали нові автобуси обладнаних GPS-трекерами

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Днями, 12 шкіл опорних шкіл у Кіровоградській області отримали новенькі автобуси. Це транспортні засоби – перші в області, які обладнані GPS-трекерами для контролю за здійсненням перевезення.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Крім трекерів автобуси оснащені пристроями обмеження максимальної швидкості руху, звуковою попереджувальною сигналізацією, обладнані ременями безпеки, а під подушками сидінь мають багажники для шкільних портфелів тощо.

GPS-трекери дадуть можливість контролювати маршрут руху шкільних автобусів, цільове використання транспортних засобів, їх місцезнаходження та витрати пального. Доступ до програмного продукту матимуть і батьки, і управлінці.

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Окрім цього, автобуси оснащені пристроями обмеження максимальної швидкості руху, звуковою попереджувальною сигналізацією. Усі пасажирські сидіння мають поясові ремені безпеки, а під подушками сидінь розташовані багажники для шкільних портфелів, ранців і рюкзаків.

Перелік територій, які отримали автобуси:

  1. Ганнівська ОТГ для опорної Ганнівської школи;
  2. Голованівський район для опорного Голованівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка;
  3. Новгородківський район для опорного Новгородківського навчально-виховного комплексу;
  4. Олександрійський район для опорного Червонокам’янського навчально-виховного об’єднання;
  5. Онуфріївський район для опорного Павлиського ліцею імені В. О. Сухомлинського;
  6. Олександрівський район для опорного Олександрівського навчально-виховного об’єднання №2;
  7. Світловодський район для опорного Павлівського навчально-виховного об’єднання;
  8. Великосеверинівська ОТГ для опорної Великосеверинівської школи;
  9. Добровеличківська ОТГ для Добровеличківської школи №1;
  10. Новомиргодський район для опорної Новомиргородської школи №3;
  11. Петрівська ОТГ для опорного Петрівського навчально-виховного об’єднання;
  12. Соколівська ОТГ для опорного Карлівського навчально-виховного об’єднання.
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Придбані автобуси будуть забезпечувати підвезення 348 дітей до опорних шкіл і назад додому.

Загалом на закупівлю транспортних засобів витратили 22,3 млн грн (15,2 млн грн – із державного бюджету, 7,1 млн грн – із місцевих бюджетів).

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