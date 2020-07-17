Школи Олександрійщини та області отримали нові автобуси обладнаних GPS-трекерами

Днями, 12 шкіл опорних шкіл у Кіровоградській області отримали новенькі автобуси. Це транспортні засоби – перші в області, які обладнані GPS-трекерами для контролю за здійсненням перевезення.
Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.
Крім трекерів автобуси оснащені пристроями обмеження максимальної швидкості руху, звуковою попереджувальною сигналізацією, обладнані ременями безпеки, а під подушками сидінь мають багажники для шкільних портфелів тощо.
GPS-трекери дадуть можливість контролювати маршрут руху шкільних автобусів, цільове використання транспортних засобів, їх місцезнаходження та витрати пального. Доступ до програмного продукту матимуть і батьки, і управлінці.
Окрім цього, автобуси оснащені пристроями обмеження максимальної швидкості руху, звуковою попереджувальною сигналізацією. Усі пасажирські сидіння мають поясові ремені безпеки, а під подушками сидінь розташовані багажники для шкільних портфелів, ранців і рюкзаків.
Перелік територій, які отримали автобуси:
- Ганнівська ОТГ для опорної Ганнівської школи;
- Голованівський район для опорного Голованівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка;
- Новгородківський район для опорного Новгородківського навчально-виховного комплексу;
- Олександрійський район для опорного Червонокам’янського навчально-виховного об’єднання;
- Онуфріївський район для опорного Павлиського ліцею імені В. О. Сухомлинського;
- Олександрівський район для опорного Олександрівського навчально-виховного об’єднання №2;
- Світловодський район для опорного Павлівського навчально-виховного об’єднання;
- Великосеверинівська ОТГ для опорної Великосеверинівської школи;
- Добровеличківська ОТГ для Добровеличківської школи №1;
- Новомиргодський район для опорної Новомиргородської школи №3;
- Петрівська ОТГ для опорного Петрівського навчально-виховного об’єднання;
- Соколівська ОТГ для опорного Карлівського навчально-виховного об’єднання.
Придбані автобуси будуть забезпечувати підвезення 348 дітей до опорних шкіл і назад додому.
Загалом на закупівлю транспортних засобів витратили 22,3 млн грн (15,2 млн грн – із державного бюджету, 7,1 млн грн – із місцевих бюджетів).