В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації

Міністерство охорони здоров’я підкреслює той факт, що зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації, є тривожним сигналом.

Повідомляє «Голос Громади».

Так, за минулу добу країна поставила своєрідний антирекорд числа хворих на коронавірусну інфекцію, які потрапили у медичні заклади. Госпіталізації підлягають хворі з важким та середнім перебігом хвороби. Особливо тяжко переносять COVID-19 люди похилого віку та особи із супутніми захворюваннями. Міністр наголосив, що для зменшення ризику інфікування необхідно дотримуватись маскового режиму, соціальної дистанції та користуватись антисептиками.